"Vamos fazer alguma rotação. Temos jogos muito perto uns dos outros e, principalmente, para não haver esse sentimento de 'fiz um jogo, passados dois dias faço outro'. Está aqui uma oportunidade, outros jogadores vão jogar, mas vão ver que é uma equipa titular do Sporting", avançou o técnico dos 'leões', em conferência de imprensa, em Alcochete.

Nesse sentido, Amorim lembrou que "é um jogo a eliminar e que, depois, há logo grandes penalidades", em caso de empate no tempo regulamentar, pelo que é um típico encontro onde "não há muito a ganhar", mas "há tudo a perder".

Os 'leões' voltam a entrar em campo na terça-feira após a visita ao Famalicão, no sábado, a contar para a I Liga, e o técnico comentou, ainda assim, que o novo modelo da Taça da Liga ajuda "no calendário", por ter menos jogos, mas "não dá tantas oportunidades a toda a gente".

"Obviamente, temos de puxar um bocadinho para todos os lados, mas faz um bocadinho falta porque esta competição também tem esse brilho de haver outras equipas que já ganharam. Percebo que tem de haver uma atenção no calendário, mas acho que não tem tanta beleza", apontou.

Amorim não quis, no entanto, "estar a criticar" a opção de limitar a participação na Taça da Liga aos seis primeiros classificados da I Liga e aos dois primeiros da II Liga na época anterior, mas considerou que "devia haver um bocadinho mais de coerência".

"Acho que, a fazer, então que todos façamos o sacrifício. Todas as equipas profissionais, vamos arranjar maneira de participar e logo veríamos se aguentávamos ou não. Mas [quero] deixar claro que é muito difícil organizar. Os jogos, os calendários, não é fácil, portanto, é só uma ideia", concluiu.

O Sporting recebe o Nacional na terça-feira, em partida dos quartos de final da Taça da Liga, com início previsto para as 20:15, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e arbitragem de Hélder Carvalho (AF Santarém).

A equipa orientada por Rúben Amorim entra em campo menos de 72 horas após a vitória na visita ao Famalicão, por 3-0, no sábado, em encontro da nona jornada da I Liga.

A partir da presente temporada, a Taça da Liga é disputada apenas pelos seis primeiros classificados da I Liga e pelos dois primeiros da II Liga na época anterior, deixando de existir uma fase de grupos a envolver todos os clubes dos campeonatos profissionais.

O Sporting, que não vence a Taça da Liga desde 2021/22, procura conquistar o quinto troféu do seu historial, após os sucessos de 2017/18, 2018/19, 2020/21 e 2021/22, os últimos dois já sob o comando de Rúben Amorim.

