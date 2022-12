Na véspera de regressar aos encontros da I Liga, frente ao Paços de Ferreira, Rúben Amorim admitiu que a equipa do Sporting leva "pouca coisa" do último ano, mas assumiu que gostou do último jogo, na Taça da Liga, porque conseguiu "descansar mais rapidamente" e pediu que "não se repetisse" os jogos frente aos franceses, a contar para a Liga dos Campeões.

"No Marselha senti que hipotecámos um objetivo importante, porque destruímos o nosso jogo, portanto não queria repetir esse. E gostava de repetir o da semana passada, porque foi atípico, aquilo não representa a diferença das equipas, mas foi muito tranquilo para mim", afirmou Amorim, em conferência de imprensa, na Academia de Alcochete.

Os leões podem somar, frente aos pacenses, a sétima vitória consecutiva nesta temporada, mas o treinador lembrou que isso "não traz nada", porque isso "tem de ser o normal neste campeonato" e lembrou que é esse trajeto que os rivais estão a fazer, mas admitiu que está satisfeito com a subida de rendimento da equipa.

"Não posso olhar apenas para os resultados. Olho para a forma como jogamos. Estamos numa forma mais intensa e estamos a jogar melhor. [Mas] Seis vitórias, sete vitórias, não é nada para uma equipa que quer aproximar-se dos lugares de cima", resumiu Amorim.

Para a receção aos 'castores', o técnico continua a não poder contar com os lesionados Daniel Bragança, Neto e Morita, enquanto Sotiris Alexandropulos está recuperado e "vai ser convocado", mas St. Juste "ainda não", porque o técnico entende que "ainda não deve ir a jogo".

Mas apesar de o médio grego estar apto, Amorim confirmou que será o jovem Dário Essugo, de apenas 17 anos, a jogar de início na quinta-feira.

"O Dário [Essugo] será o titular, por tudo aquilo que tem feito, tem respondido bem. Nós acreditamos muito nele, vemos um miúdo de 17 anos que gosta de aprender e, portanto, será titular", adiantou o treinador.

O Sporting recebe na quinta-feira o Paços de Ferreira, em partida da 14.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol que tem início marcado para as 21:15, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e arbitragem de António Nobre (AF Leiria).

A equipa orientada por Rúben Amorim vai tentar alcançar a sétima vitória consecutiva nesta época, mas apenas a terceira na I Liga, que foi interrompida a meio de novembro para dar lugar ao Mundial do Qatar.

Nesse período disputou-se a fase de grupos e os quartos de final da Taça da Liga, onde os 'leões' somaram quatro triunfos, o último dos quais por 5-0, frente ao Sporting de Braga, em encontro que valeu o apuramento para a 'final four' da competição.

Na I Liga, o Sporting segue em quarto lugar, com 25 pontos, atrás de Sporting de Braga (28), FC Porto (29) e do líder Benfica (37).

