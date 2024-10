"Isso são rumores. O [Hugo] Viana será sempre um grande amigo meu, mas obviamente que o [nosso] percurso profissional, um dia, será diferente. Uma coisa não leva à outra", assegurou o técnico dos 'leões', em conferência de imprensa, em Alcochete.

O Sporting e o Manchester City anunciaram, na semana passada, que o atual diretor desportivo do clube da I Liga portuguesa vai mudar-se para os campeões de Inglaterra na próxima época.

Aos comunicados dos dois clubes, seguiram-se uma série de notícias, nos dois países, sobre possíveis transferências de vários jogadores do plantel 'verde e branco' para os 'citizens' e até sobre a possibilidade de Amorim substituir Pep Guardiola, que termina contrato com os ingleses em 2025, mas o treinador negou ter sido abordado nesse sentido.

"Não falámos nada sobre isso, porque são caminhos completamente diferentes. Eu sei que as pessoas fizeram essa ligação, mas o caminho do Viana é o caminho do Viana, o meu caminho é o meu caminho. Apenas temos uma relação profissional que não se irá manter para sempre. O que se irá manter é a nossa relação de amizade, isso é certo", frisou.

Questionado ainda sobre o facto de Hugo Viana estar de saída para um clube que, nesta época, é adversário do Sporting na Liga dos Campeões, o treinador lembrou que é algo que "acontece em todas as empresas" e é "natural na vida de um clube", garantiu que Hugo Viana "quer ganhar, mais do que toda a gente, ao Manchester City" e até gracejou com a situação, para vincar que "nada mudou no Sporting".

"Obviamente que o [Hugo] Viana, na semana do [Manchester] City, não vai estar disponível para entrar no balneário, que eu vou deixá-lo um bocadinho de fora para não criar conflitos. De resto, vai manter-se tudo igual até ao final da época", concluiu.

O treinador do Sporting comentou a saída de Hugo Viana para o Manchester City em conferência de imprensa de antevisão do encontro com o Portimonense, da terceira eliminatória da Taça de Portugal de futebol, previsto para sexta-feira, às 20:15, em Portimão.

