Os vizelenses atravessam um inédito ciclo de duas vitórias consecutivas, frente a Tondela e a Vitória de Guimarães (ambas por 3-2), e, na deslocação ao Estádio do Bessa, marcada para domingo, pretendem apresentar-se como uma "equipa corajosa" num jogo que se perspetiva "difícil", para continuarem a pontuar no campeonato.

"Queremos dar continuidade ao crescimento a nível exibicional e de resultado. Vai ser um jogo difícil. Este campeonato é muito equilibrado. Ganhámos dois jogos e subimos na tabela. Se perdermos dois jogos, descemos na tabela. Temos de jogar segundo a nossa 'imagem de marca': uma equipa corajosa em busca do triunfo", vincou, na antevisão à partida marcada para as 15:30.

Com o Vizela na 11.ª posição, com 22 pontos, Álvaro Pacheco frisou que o grupo tem de ser "compacto e inteligente", para anular os eventuais "espaços" para o avançado adversário Petar Musa e para os laterais 'axadrezados', "muito ofensivos".

Apesar dos cinco jogos seguidos sem triunfos para o campeonato, o Boavista é, para o 'timoneiro' vizelense, uma "equipa muito forte, agressiva e intensa", que faz "do seu estádio a 'grande arma' para a conquista de pontos" e que "está mais sólida e compacta" desde a entrada do treinador Petit, conhecedor da "mística" e da "identidade" boavisteiras.

"Em casa, o Boavista conquistou 15 em 30 pontos possíveis e só perdeu uma vez [5-2 com o Famalicão]. (...) É uma equipa regular, compacta, agressiva, que nunca desiste do jogo. Procura muito o jogo, não só exterior, mas também de profundidade. E mantém um ritmo muito elevado. Temos de nos focar naquilo que somos capazes de fazer", observou.

À exceção de Ivanildo Fernandes, que está lesionado, Álvaro Pacheco conta com todo o restante plantel para a deslocação ao Porto, facto que, a seu ver, contribui para a melhoria da "competitividade interna".

Com mais de 800 ingressos até agora vendidos para o setor visitante do Estádio do Bessa, o técnico defendeu ainda que os adeptos do clube 'azul e branco' se "reveem" no que a equipa recém-promovida à I Liga "tem feito", mostrando-se presentes "nos bons e nos maus momentos".

O Vizela, 11.º classificado da I Liga portuguesa, com 22 pontos, defronta o Boavista, 14.º, com 19, em jogo agendado para as 15:30 de domingo, no Estádio do Bessa, no Porto, com arbitragem de Fábio Melo, da associação do Porto.

