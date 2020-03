Alex Telles escolhido como o melhor futebolista da I Liga em fevereiro O brasileiro Alex Telles, do FC Porto, foi eleito o melhor jogador de fevereiro da I Liga, anunciou hoje a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP). desporto Lusa desporto/alex-telles-escolhido-como-o-melhor_5e6a49b523994a197a1e246c





O lateral, de 27 anos, que marcou três golos no período em questão, a Vitória de Setúbal, Benfica e Portimonense, reuniu 17,09% dos votos dos treinadores, à frente de Ricardo Horta (13,68%), do Sporting de Braga, e que tinha sido eleito em janeiro, e de Fábio Abreu (9,40%), do Moreirense.

Alex Telles acumula a distinção de melhor futebolista de fevereiro com a de melhor defesa, o que já tinha sido anunciado na terça-feira, numa votação em que superou João Afonso, do Santa Clara, e Bruno Viana, do Sporting de Braga.

A Liga tinha igualmente divulgado Helton Leite (Boavista) como melhor guarda-redes, Sérgio Oliveira (FC Porto) como médio e Sandro Lima (Gil Vicente) como avançado do mês na I Liga.

O treinador escolhido foi Sérgio Conceição, num mês em que o FC Porto assumiu a liderança na I Liga, destronando o Benfica.

Na II Liga, a escolha de melhor jogador recaiu no brasileiro Agdon (Oliveirense), que lidera os melhores marcadores da competição e obteve 25,93% dos votos, diante de Ryan Gauld (Farense) e Brayan Riascos (Nacional).

