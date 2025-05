"O Sport Lisboa e Benfica informa que a ligação do treinador Alex Pinto com o clube irá terminar no dia 30 de junho", lê-se no sítio na Internet do emblema 'encarnado', que "agradece o trabalho e o compromisso de Alex Pinto durante as três temporadas em que orientou a equipa feminina de futsal".

Durante este período, o Benfica conquistou dois campeonatos, três Taças de Portugal, duas Supertaças e duas Taças da Liga, além da Futsal Women's European Champions de 2023.

"Alex Pinto e o seu treinador adjunto, Wilson Ferreira, ficam marcadamente ligados à história do futsal do Sport Lisboa e Benfica. O clube deseja, por isso, felicidades para as suas carreiras", realçou o clube da Luz.

No início do mês, o Benfica, heptacampeão nacional em título, foi eliminado nos quartos de final dos play-offs do campeonato nacional feminino de futsal, ao perder em casa por 1-0 com o Atlético, no segundo jogo da eliminatória, depois de ter já perdido por igual resultado no primeiro encontro, em Alcântara.

Na fase regular, o Benfica foi primeiro, com 21 vitórias e apenas uma derrota, enquanto o Atlético acabou em oitavo, com sete triunfos, cinco empates e 10 desaires.

A formação 'encarnada' somou em 2023/24 o sétimo título seguido, e sétimo do seu palmarés, repetindo 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2020/21, 2021/22 e 2022/23 - a prova não acabou em 2019/20, devido à pandemia da covid-19.

DN (PFO) // JP

Lusa/Fim