O peruano Andre Carrilo, ex-jogador de Sporting e Benfica, colocou o Al Hilal em vantagem, aos 12 minutos, mas o Al Fateh virou o resultado, com golos de Batna (16) e Bendebka (71), antes de Gomis voltar a igualar, aos 75, e de Batna 'bisar', aos 86, na marcação de uma grande penalidade.

O Al Hilal, campeão nas últimas duas temporadas, ocupa o quarto lugar, com menos quatro pontos do que o Al Shabab e a cinco de distância dos líderes Al Ittihad (que tem menos um jogo realizado) e Damac (com mais uma partida disputada).

RPC // RPC

Lusa/fim