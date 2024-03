Al Hilal de Jorge Jesus soma 28.ª vitória consecutiva e bate recorde mundial

O Al Hilal, de Jorge Jesus, somou hoje a 28.ª vitória consecutiva, ficando a solo com o recorde mundial, ao vencer no reduto do Al-Ittihad por 2-0, qualificando-se para as meias-finais da Liga dos Campeões asiática de futebol.