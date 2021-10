Apesar de ter mais de 70% da posse de bola e de ter construído várias oportunidades, com quase duas dezenas de remates, a boa exibição do guarda-redes da casa Blaswich negou aos avançados da formação de Amesterdão qualquer tento.

A equipa de Erik tem Hag ficou 'em branco' pela primeira vez desde a Supertaça, em agosto, tendo um registo invulgar após 11 rondas, com 37 golos marcados e apenas dois sofridos no campeonato.

O empate deixa os campeões em título com 26 pontos, agora apenas mais dois do que o PSV, que hoje venceu em casa por 5-2 o Twente, com um 'bis' do brasileiro emprestado pelo Benfica Carlos Vinícius, e com o português Bruma em campo a partir dos 75 minutos.

No Grupo C da Liga dos Campeões, o Ajax volta a encontrar-se com o Sporting no fecho da fase de grupos, numa partida marcada para Amesterdão, em 07 de dezembro.

SIF // PFO

Lusa/Fim