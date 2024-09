Aos 22 anos, e depois de ter estado em destaque na última Volta a Portugal, o figueirense vai estrear-se em Mundiais, sendo a grande novidade entre os convocados de José Poeira para a prova de fundo de elites dos Mundiais de ciclismo e de paraciclismo de estrada, que irão decorrer em Zurique, Suíça, entre 21 e 29 de setembro.

Além de Afonso Eulálio, que está de saída para o pelotão internacional, o selecionador nacional elegeu João Almeida, um dos favoritos a lutar pelo arco-íris nos 273,9 quilómetros da prova agendada para 29 de setembro, Ivo Oliveira e Rui Oliveira, campeão olímpico de madison ao lado de Iúri Leitão em Paris2024, Rui Costa e Nelson Oliveira.

O especialista da Movistar, sétimo no 'crono' nos Jogos Olímpicos Paris2024, irá representar Portugal no contrarrelógio (22 de setembro), no qual também estará Almeida, quarto classificado da última Volta a França.

As escolhas de José Poeira para os sub-23 recaíram em Alexandre Montez (Credibom-LA Alumínios-Marcos Car), António Morgado (UAE Emirates), Daniel Lima (Israel Premier Tech Academy), Gonçalo Tavares (Hagens Berman Jayco) e Lucas Lopes (Supermercados Froiz), com os cinco a participarem na prova de fundo de dia 27 -- Morgado fará também o contrarrelógio, no dia 23.

Portugal apenas poderá alinhar com dois juniores masculinos e os convocados são Daniel Moreira (Willebrord Wil Vooruit) e José Miguel Moreira (Polti Kometa Junior), com os dois a alinharem só na prova de fundo, marcada para 26 de setembro.

No setor feminino, José Luis Algarra convocou quatro corredoras, que irão apenas participar nas provas de fundo.

Na categoria de elite, estão convocadas Ana Caramelo (Matos Mobility-Flexaco Cycling Team) e Daniela Campos (Eneicat-CMTeam), que competem em 28 de setembro, dois dias depois das juniores Maria Constança Marques e Raquel Dias (Tavira-Extremosul-Farense).

O Campeonato do Mundo junta este ano o paraciclismo ao ciclismo no programa de competição, com o selecionador José Marques a convocar Flávio Pacheco e Telmo Pinão (Academia Efapel de Ciclismo) para as provas de fundo e os contrarrelógios individuais.

No dia 24, Flávio Pacheco tem o exercício individual na classe H4 e Telmo Pinão na classe C2. A prova de fundo de Telmo Pinão está marcada para dia 27 e a de Flávio Pacheco para o dia 29.

