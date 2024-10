Mafalda Lopes, de 23 anos, foi a primeira lusa a entrar em ação na praia de Ribeira d'Ilhas, na Ericeira, ficando na quarta posição da sétima bateria da segunda ronda, com 8,10 pontos em 20 possíveis nas duas melhores ondas (4,90 e 3,20), atrás das brasileiras Taina Hinckel (8,63) e Luana Silva (11,27) e da francesa Tessa Thyssen (12,24), com as duas últimas a passarem para a próxima fase.

Já no final da tarde, foi a vez de competir Joaquim Chaves, campeão português, que foi eliminado no último 'sopro' da sexta bateria da segunda ronda masculina, com uma pontuação de 11,16 (7,33 e 3,83), à frente do australiano Mikey McDonagh (9,70), mas atrás dos 'canarinhos' Lucas Silveira (11,37) e Deivid Silva (11,84), ex-top mundial.

Num dia de boas ondas na Ericeira, o último português a ir para o mar foi Afonso Antunes, e conseguiu avançar para a terceira ronda, obtendo o segundo posto da sétima bateria, com 10,20 pontos (6,40 e 3,80), superado pelo australiano Jacob Willcox (12,83), mas afastando o australiano Jarvis Earle (9,83) e o brasileiro Heitor Mueller (9,40).

Assim, Portugal mantém três representantes em prova, com Frederico Morais ainda à espera da sua bateria na segunda ronda, na qual vai defrontar o mexicano Alan Cleland, o australiano Morgan Cibilic e o peruano Lucca Mesinas, os dois últimos antigos surfistas do principal circuito da WSL, tal como o luso 'Kikas'.

Já Afonso Antunes vai enfrentar Nat Young (Estados Unidos), Deivid Silva (Brasil), e Kanoa Igarashi (Japão), todos ex-top mundiais.

No quadro feminino, a bicampeã europeia Yolanda Hopkins é agora a única portuguesa em prova, e vai encarar a australiana Ellie Harrison no terceiro 'heat' dos oitavos de final.

A próxima chamada do EDP Ericeira Pro está agendada para as 07:30 de quarta-feira, para análise das condições e um possível início da prova às 08:05.

O período de espera da penúltima prova das Challenger Series (CS) decorre até 06 de outubro na praia de Ribeira d'Ilhas, na Ericeira, em Mafra.

DN // AMG

Lusa/Fim