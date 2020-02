Adepto do Espanyol detido por insultos no jogo com Wolverhampton

O adepto dos Espanyol foi detido e expulso do jogo da formação espanhola no terreno do Wolverhampton, na quinta-feira, por alegados insultos racistas, noticia hoje a agência EFE.

