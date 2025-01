No regresso a Itália após a conquista da Supertaça, na Arábia Saudita, nos primeiros dois jogos de Conceição ao 'leme' do histórico emblema europeu, o português Rafael Leão foi titular na frente de ataque.

Depois de uma primeira parte sem golos, o espanhol Morata, numa recarga, adiantou os milaneses, aos 51, mas quatro minutos depois Zortea empatou a contenda, num remate de fora da área em que o guarda-redes Maignan podia ter feito melhor.

Daí até final, seguiu-se o 'cerco' da área do Cagliari, 18.º classificado e em lugar de descida, com o guarda-redes Caprile a fazer perto de uma dezena de defesas, várias de alto nível, para negar o 2-1 ao AC Milan, na estreia de Sérgio Conceição nno campeoanto.

Contas feitas, a equipa do técnico luso venceu apenas um encontro nas últimas cinco jornadas, em época iniciada com Paulo Fonseca ao leme, e está no oitavo lugar, com 28 pontos, a quatro do sexto lugar, ocupado pela Fiorentina, a oito do quarto lugar, último de acesso à Liga dos Campeões, na posse da Lazio, e a 14 da liderança do Nápoles.

Antes, a Juventus, que é adversária do Benfica na Liga dos Campeões, no fecho da fase de liga em 29 de janeiro, empatou em casa do Torino no dérbi da cidade de Turim, de que os treinadores Thiago Motta ('Juve') e Paolo Vanoli (Torino) acabaram expulsos, após se confrontarem junto aos bancos.

Depois de Yildiz adiantar os forasteiros, logo aos oito minutos, Vlasic forçou o empate aos 45+1, não se alterando mais o marcador. A Juventus empatou quatro dos últimos cinco jogos na Serie A e ocupa o quinto lugar, já a 11 pontos do líder, o Nápoles.

A Atalanta empatou em sem golos em casa da Udinese, somando o 14.º jogo seguido sem perder para o campeonato, mas também o segundo empate consecutivo, e está a dois pontos do líder, além de seguir à mercê do Inter Milão, com dois jogos a menos e a dois pontos do segundo lugar.

À mesma hora, o Lecce foi a casa do Empoli vencer por 3-1 e afastar-se da zona de despromoção, estando as duas equipas agora igualadas na tabela, com 20 pontos.

No domingo, o líder Nápoles recebe o Verona, procurando consolidar a primeira posição, enquanto o Inter visita o Veneza no 'assalto' ao segundo lugar.

SIF // AJO

Lusa/fim