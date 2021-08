Ruiz, de 21 anos, aparece pela primeira vez nas escolhas de Luís Enrique, apesar de já ter uma internacionalização, num particular em junho com a Lituânia, antes da fase final do Euro2020, encontro em que a Espanha atuou com a equipa de sub-2,1 por ter os seus jogadores todos em isolamento, devido a um caso da covid-19.

Formado no FC Barcelona, o avançado está a cumprir a sua terceira temporada no Sporting de Braga e esta época leva um golo e uma assistência em quatro jogos.

Em relação às escolhas do Euro2020, além da primeira chamada de Ruiz, o selecionador espanhol fez regressar Íñigo Martínez, Raúl Albiol, Mikel Merino, Carlos Soler, Brais Méndez e Pablo Fornals.

Pedri, Dani Olmo e Mikel Oyarzabal ficaram excluídos.

A Espanha, que lidera o Grupo B de apuramento para o próximo campeonato do mundo com sete pontos, joga no dia 02 de setembro na Suécia, recebe no dia 05 a Geórgia e desloca-se ao Kosovo em 08.

