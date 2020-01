Abel Ruiz chega a Braga com opção de compra obrigatória de oito milhões de euros O avançado espanhol Abel Ruiz é o mais recente reforço do Sporting de Braga, por empréstimo do FC Barcelona até ao fim da temporada, com cláusula de compra obrigatória no valor de oito milhões de euros, foi hoje anunciado. desporto Lusa desporto/abel-ruiz-chega-a-braga-com-opcao-de-compra_5e346b6240d8a912bc5ca945





Segundo revelou o clube minhoto da I Liga de futebol, o jogador assinou um contrato válido por cinco temporadas, até junho de 2025, com uma cláusula de rescisão fixada em 45 milhões de euros.

O jogador chega por empréstimo do FC Barcelona, clube que oficializou hoje a contratação do 'arsenalista' Trincão para a próxima época por 31 milhões de euros, com opção de compra obrigatória no final da temporada de oito milhões de euros, a liquidar em cinco anos, naquele que será o valor mais caro pago pelo clube bracarense por um jogador.

Formado no clube catalão, Abel Ruiz, de 20 anos, é campeão europeu sub-17 e sub-19 por Espanha, vencedor da UEFA Youth League e campeão espanhol em 2018/19 e já é internacional sub-21.

O avançado alinhava atualmente na equipa B do FC Barcelona, tendo realizado 19 jogos e marcado três golos na II divisão B daquele país.

Também por empréstimo, mas do Flamengo, por uma época e meia (com opção de compra), e tendo como destino a equipa B dos bracarenses, chegou o avançado brasileiro Vítor Gabriel.

Internacional sub-20, Vítor Gabriel tem 20 anos e sagrou-se recentemente campeão brasileiro pelo Flamengo, sob orientação do técnico português Jorge Jesus.

