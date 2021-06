Na sua estreia na 'final four', após ter eliminado o FC Porto no 'play-off' e os alemães do Flensburg nos quartos de final, o Aalborg surpreendeu o favorito PSG, de Mikkel Hansen, Nedim Remili e dos irmão Nikola e Luka Karabatic.

O PSG, apontado como favorito na sua quinta meia-final e crónico candidato ao título, chegou ao intervalo a vencer por dois golos (15-13), mas o estreante Aalborg, com Félix Claar em destaque na concretização, com nove golos, deu a volta e venceu por 35-33.

Com cinco golos de vantagem aos 35 minutos (19-14), tudo parecia correr de feição para a equipa gaulesa, mas a reação dinamarquesa fez-se sentir pelo sueco Félix Claar (com nove golos) e pelas oito defesas no segundo tempo pelo jovem guarda-redes Simon Gade.

O Aalborg passou para a frente do marcador aos 50 minutos (26-25) e, com 10 minutos para jogar, relançou a decisão no encontro, que pesou já perto do final para o lado dos dinamarqueses, que desfizeram qualquer dúvida com um golo de Lukas Sandell a sete segundos do fim.

O Aalborg vai defrontar domingo na final da Liga dos Campeões o vencedor do encontro que opõem o FC Barcelona (Espanha) ao Nantes (França).

APS // VR

Lusa/Fim