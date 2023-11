De acordo com a lista de inscritos divulgada pela organização, a próxima edição da prova, que pela quinta vez se realiza na Arábia Saudita, terá 18 concorrentes lusos na prova principal e cinco no Dakar Clássico.

Ao todo, na prova principal estão inscritos sete concorrentes em motas, a que se somam três navegadores nos automóveis, cinco concorrentes nos Challenger (antigos T3 ou veículos ligeiros protótipos) e três nos SSV (antigos T4 ou veículos ligeiros derivados de série).

Nas duas rodas estão inscritos Rui Gonçalves (Sherco), Joaquim Rodrigues Jr. (Hero), António Maio (Yamaha), Mário Patrão (KTM), que volta a competir sem assistência, Alexandre Azinhais (KTM), Bruno Santos (Husqvarna) e Gad Nachmani (KTM), que corre com licença portuguesa. Nas duas rodas há, ainda, o luso-germânico Sebastian Bühler (Hero), que compete com licença alemã.

Nos automóveis, Paulo Fiúza navega o lituano Vaidotas Zala (Mini), Gonçalo Reis o espanhol Pau Navarro (Mini) e José Marques o lituano Petrus Gintas (MO).

Nos Challenger, destaque para as duplas Mário Franco/Daniel Jordão (Can-Am) e João Monteiro/Nuno Morais (Can-Am), a que se junta o antigo campeão nacional de todo-o-terreno, Ricardo Porém (Can-Am), navegado pelo argentino Augusto Sanz.

Nos SSV, João Ferreira faz dupla com o experiente Filipe Palmeiro, num Can-Am preparado pela South Racing, com ambições à vitória. Fausto Mota (que corre com licença espanhola) navega o brasileiro Cristiano Batista (Can-Am).

No Dakar Clássico, António Costa e Luís Miguel Calvão participam com um jipe UMM nacional, na categoria para carros históricos, que se disputa à margem da prova principal.

Nesta categoria participam ainda Paulo Oliveira (com licença moçambicana) e Arcélio Couto, em outro UMM. Ambos já têm experiência nas motas.

Por fim, Alexandre Freitas compete nos Camiões Clássicos, num Iveco, com Luca Macini e Marco Giannecchini.

Ao todo, estão inscritos 434 veículos divididos por 137 motas, 10 quads, 72 carros (na nova categoria Ultimate, que congrega os T1 protótipos e os T2 de série), 42 Cahllenger (os antigos T3 ou veículos ligeiros protótipos), 36 SSV (que corresponde aos antigos T4 ou veículos ligeiros derivados de série) e 46 camiões. Há ainda três stock (automóveis elétricos), 66 automóveis clássicos e 14 camiões clássicos. No Dakar Future Mission participam seis motas, um automóvel, um camião e dois veículos ligeiros.

A prova, que pelo quinto ano se disputa na Arábia Saudita, arranca em Al-Ula com um prólogo no dia 05 e termina em Yanbu, no dia 19, após 7.881 quilómetros, 4.727 dos quais (cerca de 60% do total) serão cronometrados.

