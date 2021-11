O Belenenses SAD conta com 17 elementos infetados, entre jogadores, equipa técnica e 'staff', com as autoridades de saúde a colocarem outros em isolamento profilático.

Dos nove atletas dos 'azuis' aptos, dois deles são guarda-redes -- João Monteiro e Álvaro Ramalho -, o que implica que o primeiro alinhe como jogador de campo, frente a um Benfica praticamente na máxima força, enquanto o segundo será o capitão. Os 'azuis' não terão qualquer futebolista no banco de suplentes.

O lateral direito Diogo Calila é o jogador mais experiente entre os que vão jogar, sendo o habitual suplente de Carraça na presente época, enquanto os centrais Trova Boni e Eduardo Kau também serão titulares -- o primeiro iniciou o ano a titular, mas tem jogado na equipa de sub-23, enquanto o segundo apenas efetuou três partidas pela equipa principal do Belenenses SAD, todas já na 'longínqua' temporada de 2019/20.

Também dos sub-23, o defesa Henrique Pires e os médios Rafa Santos -- o mais velho em campo, com 24 anos - e António Montez completam o 'nove' titular do Belenenses SAD, enquanto o Benfica alinha com Vlachodimos na baliza, um trio de centrais com André Almeida, Otamendi e Vertonghen, com Lázaro e Grimaldo a jogar pelos flancos. No 'miolo', estão Weigl e João Mário, atrás dos avançados Rafa, Darwin e Seferovic.

O Belenenses SAD, no 16.º lugar, com oito pontos, tem agendada para hoje a receção ao Benfica, terceiro, com 28, às 20:30, no Estádio Nacional, em Oeiras, em jogo da 12.ª jornada da I Liga de futebol, com arbitragem de Manuel Mota, da associação de Braga.

A covid-19 provocou pelo menos 5.180.276 mortes em todo o mundo, entre mais de 259,46 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.405 pessoas e foram contabilizados 1.139.810 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China.

Uma nova variante (Ómicron) foi recentemente detetada na África do Sul e, segundo a Organização Mundial da Saúde, o "elevado número de mutações" pode implicar maior infecciosidade.

