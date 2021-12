Luvumbu, aos três minutos, e Mário, aos 88, marcaram os golos do 1º de Agosto, enquanto o Progresso reduziu por intermédio de Kibexa, aos 23 minutos.

Com este triunfo, o 1.º de Agosto somou a quinta vitória consecutiva e mantém-se em terceiro, com menos três pontos do que o Petro de Luanda, de Alexandre Santos, segundo classificado, e que joga apenas na segunda-feira.

A Académica do Lobito e o Interclube empataram 1-1, na província angolana de Benguela.

Mano Calesso, aos 24 minutos, inaugurou o marcador, que foi igualado pelos anfitriões, aos 67 minutos, após golo de Dilson.

O mesmo resultado verificou-se no jogo entre o Wiliete de Benguela e o Desportivo da Lunda Sul, após Ningue, aos 52 minutos, inaugurar o marcador a favor do Wiliete. O Desportivo igualou o resultado, aos 90+2 minutos.

O jogo entre o Bravos do Maquis e o Kabuscorp do Palanca não se realizou, devido a ausência do Kabuscorp à província angolana do Moxico, local agendado para o jogo.

A equipa de Luanda, em comunicado, justificou a sua ausência com o facto de a TAAG, Transporte Aéreo Angolano, ter avisado tarde sobre a indisponibilidade para transportar a equipa.

Depú, do Sagrada Esperança lidera a lista dos melhores marcadores, com 15 golos, seguido por Tiago Azulão, do Petro de Luanda, com oito, e Jiresse, do Recreativo do Libolo, com sete.

Resultados da 13.ª jornada:

- Sábado, 18 dez:

Recreativo do Libolo -- Desportivo da Huila, 1-1

Sagrada Esperança -- Cuando Cubango FC 2-0

Recreativo da Caála -- Sporting de Cabinda, 2-0

- Domingo, 19 dez:

Académica do Lobito -- Interclube, 1-1

Wiliete de Benguela -- Desportivo da Lunda Sul, 1-1

Progresso do Sambizanga -- 1º de Agosto, 1-2

- Segunda-feira, 20 dez:

Sporting de Benguela - Petro de Luanda.

Adiado

FC Bravos do Maquis -- Kabuscorp do Palanca

Classificação:

1. Sagrada Esperança, 35 pontos.

2. Petro de Luanda, 32.

3. 1.º de Agosto, 29.

4. Wiliete de Benguela, 21.

5. Interclube, 20.

6. Recreativo da Caála, 17

7. Bravos do Maquis, 16.

8. Recreativo do Libolo, 16.

9. Desportivo da Huila, 14.

10. Académica do Lobito, 13.

11. Sporting de Cabinda, 13.

12. Desportivo da Lunda Sul, 13.

13. Kabuscorp do Palanca, 12.

14. Cuando Cubango FC, 11.

15. Progresso do Sambizanga, 5.

16. Sporting de Benguela, 1.

