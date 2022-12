Zelensky sublinha "circunstâncias difíceis" e apela à "coragem" do povo ucraniano

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, sublinhou no sábado, numa mensagem de esperança ao país por ocasião do Natal, as "circunstâncias difíceis" que o povo ucraniano atravessa, apelando à sua "coragem e bravura".