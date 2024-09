"Não creio que seja um plano concreto, porque não vejo quaisquer ações ou fases específicas, apenas uma certa generalização de procedimentos. Uma generalização esconde sempre alguma coisa", disse sexta-feira à noite aos meios de comunicação social, tendo as suas declarações sido colocadas sob embargo até hoje.

A China e o Brasil afirmaram apoiar "uma conferência internacional de paz organizada numa altura apropriada, reconhecida pela Rússia e pela Ucrânia, com a participação igual de todas as partes e uma discussão justa de todos os planos de paz".

A parceria estratégica entre a China e a Rússia tornou-se ainda mais forte desde que Moscovo invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022.

De acordo com Washington, a China está a ajudar a Rússia a aumentar a sua produção de mísseis, drones e tanques, mas não está a exportar armas diretamente.

Zelensky tenciona propor o seu próprio plano para acabar com a guerra ao Presidente norte-americano, Joe Biden, durante uma visita aos Estados Unidos na próxima semana.

Nas declarações de sexta-feira, hoje divulgadas, Zelensky, cujo exército luta para travar o avanço das tropas russas no leste do país, declarou, por outro lado, que a ajuda militar dos aliados tinha "acelerado" no início de setembro.

"[A ajuda] acelerou no início de setembro e estamos satisfeitos com isso. Sentimo-lo", acrescentou, embora considere que o ritmo deveria ser mais rápido.

Os atrasos na entrega da ajuda ocidental, devido a divisões políticas, levaram o exército ucraniano a ficar sem munições e armas no início do ano.

A Ucrânia está altamente dependente do apoio dos seus aliados para fazer face a um exército russo maior e mais bem equipado.

Zelensky, porém, sublinhou que ainda não recebeu "autorização" de Washington e Londres para utilizar mísseis de longo alcance contra a Rússia, certamente por receio de uma "escalada".

"Nem os Estados Unidos nem o Reino Unido nos deram autorização para utilizar estas armas em território russo, em qualquer alvo e a qualquer distância", pelo que Kiev não o fez, disse Zelensky.

"Penso que têm medo de uma escalada", acrescentou.

A Ucrânia está a pedir autorização para atacar o território russo com mísseis de longo alcance, mas os ocidentais, incluindo Biden, receiam a reação da Rússia.

O Presidente russo, Vladimir Putin, avisou que tal decisão significaria que os países da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) "estão em guerra com a Rússia".

JSD // ACL

Lusa/Fim