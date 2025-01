"Confio nela", respondeu Zelensky numa conferência de imprensa em Roma, quando questionado sobre se achava que Meloni poderia ajudar nas relações entre Kiev e Washington a partir da tomada de posse de Donald Trump a 20 de janeiro, dada a proximidade entre a primeira-ministra italiana e o Presidente eleito dos Estados Unidos.

Falando numa conferência de imprensa após uma reunião com o Presidente da República Italiana, Sergio Matarella, Zelensky, que já se encontrara com Meloni na quinta-feira à noite, reiterou que tem "uma excelente relação com a primeira-ministra", à qual voltou a agradecer "todo o apoio que está a dar à Ucrânia".

Na reunião de quinta-feira à noite no Palácio Chigi, sede do Governo italiano, Meloni garantiu a Zelensky que a Itália continuará a prestar um "apoio a 360 graus" a Kiev, para contribuir para "a legítima defesa da Ucrânia" e proporcionar "as melhores condições possíveis" para uma paz justa.

Também na quinta-feira, durante a conferência de imprensa de Ano Novo, Giorgia Meloni, que há menos de uma semana foi recebida por Trump na residência deste em Mar-a-Lago, Florida, disse que, "francamente", não antecipa "uma retirada do apoio" norte-americano a Kiev, apesar de Donald Trump -- que sucederá a Joe Biden dentro de pouco mais de uma semana -- ter defendido ao longo dos últimos meses a necessidade de pôr fim à guerra e ter criticado o apoio dado pela anterior administração à máquina de guerra ucraniana.

"Trump tem a capacidade de combinar diplomacia e dissuasão, e penso que será o caso desta vez também. Ele pode avançar com uma solução [para a paz], mas não prevejo que isso signifique abandonar a Ucrânia", declarou Meloni.

Após o encontro de hoje com o seu homólogo italiano, Zelensky revelou que convidou Matarella a deslocar-se a Kiev, considerando que "chegou a altura" de um chefe de Estado italiano visitar o país -- algo que não acontece há 25 anos, recordou -, até porque se avizinha a celebração da conferência para a reconstrução da Ucrânia, que decorrerá em Roma entre 10 e 11 de julho.

Por seu lado, Sergio Mattarella reiterou a Volodymyr Zelensky "a determinação da Itália em manter um apoio total, inalterado e constante à Ucrânia, contra a agressão da Federação Russa".

"Fazemo-lo pela amizade que une a Ucrânia e a Itália, fazemo-lo pelo respeito das regras da comunidade internacional, contra a pretensão de impor com armas a vontade de outro país, de outro Estado. Fazemo-lo pela segurança de toda a Europa", afirmou Mattarella.

ACC // APN

Lusa/Fim