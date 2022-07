Zelensky demite "número dois" do Conselho de Segurança e Defesa

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, demitiu hoje o "número dois" do Conselho de Segurança e Defesa Nacional do país, Mijailovich Demchenko, uma semana depois de ter afastado o chefe do Serviço de Segurança e a procuradora-geral.