"Uma das coisas de que falámos foi realmente a necessidade de se fazer mais e de uma forma mais sistemática nos municípios, não apenas concentrar todas as iniciativas em Díli", afirmou Katyna Argueta.

A representante do PNUD em Timor-Leste falava aos jornalistas no final de um encontro, na capital, com o líder do Governo timorense, durante a qual foram discutidas as prioridades de desenvolvimento do executivo.

"Trocámos ideias sobre o que pode ser feito, essencialmente, para responder às aspirações e às necessidades da população nos municípios, nos sucos e nas aldeias", disse a responsável do PNUD.

Segundo Katyna Argueta, um dos aspetos falados foi também o da "produtividade e do desenvolvimento económico sustentável" e do seu impacto na melhoria das condições de vida da população, sobretudo a nível rural.

O primeiro-ministro está "muito comprometido em desenvolver iniciativas que tenham impacto no contexto social e que possam ter impacto no bem-estar da população", acrescentou.

O PNUD em Timor-Leste atua em três setores, nomeadamente governação, ambiente e resiliência às alterações climáticas e combate à pobreza.

