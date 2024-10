"Precisamos de liderança estável", afirmou Walz, defendendo que a candidata presidencial democrata Kamala Harris garante essa estabilidade numa altura em que o conflito no Médio Oriente está a agudizar-se.

Walz disse que Israel tem o direito a defender-se e que a escalada com o Irão tem origem não só no ataque do movimento islamita palestiniano Hamas a 07 de outubro de 2023, mas também nas decisões da administração de Trump, que provocou a rutura do acordo de não-proliferação nuclear com o Irão.

"O mundo viu um Trump de quase 80 anos a falar do tamanho das multidões", apontou Walz, referindo-se ao debate presidencial de setembro.

"Os seus dois secretários da Defesa disseram que Trump não devia sequer chegar perto da Casa Branca", continuou o democrata.

Em matéria de política externa e resolução de conflitos, Walz considerou que é necessário entender a importância dos aliados dos Estados Unidos. "O que vimos com Kamala Harris é liderança estável", afirmou, por oposição a um Trump que os aliados veem a aproximar-se dos líderes russo Vladimir Putin e norte-coreano Kim Jong-un.

"Os nossos aliados entendem que Donald Trump é instável", reiterou, acusando o ex-presidente de ser permeável à lisonja de líderes autoritários. "Vamos proteger as nossas forças e os nossos aliados e haverá consequências", contrapôs.

Num debate cordial, com poucos momentos crispados, Walz também foi chamado a responder a uma discrepância no seu próprio currículo.

O governador do Minnesota admitiu que errou quando disse que tinha estado em Hong Kong e na China continental durante os protestos pró-democracia de maio e junho de 1989, que culminaram no massacre de Tiananmen. Ele chegou em agosto.

"Às vezes sou cabeça dura", admitiu. "Cheguei lá nesse verão e falei errado sobre isto. Estava em Hong Kong e China durante os protestos democráticos, e aí aprendi muito sobre o que significa governar", disse.

Moderado pela televisão CBS News, este foi o último debate que está previsto no ciclo eleitoral. As eleições estão marcadas para 05 de novembro e vários estados já começaram a permitir o voto antecipado e por correspondência.

ARYG // VQ

Lusa/Fim