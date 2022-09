Pelas 14:49 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,23% para 31.215,20 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq avançava 0,47% para 11.597,95 pontos.

Já o índice alargado S&P 500 fixava-se em 3.925,04 pontos, mais 0,43%.

Na terça-feira, a bolsa nova-iorquina encerrou em baixa, com o índice Dow Jones a cair 0,55%.

A Rússia está disponível para cumprir os seus contratos mas cortará o fornecimento de gás, petróleo e carvão se alguém puser em causa os seus interesses, avisou hoje o Presidente russo, Vladimir Putin.

O chefe de Estado da Rússia, que falava na 7.º Fórum Económico Oriental, que decorre em Vladivostoque, no extremo oriente do país, respondia às propostas apresentadas pelo G7 e pela União Europeia (UE) destinadas a limitar os preços do petróleo e gás russos.

"Existem compromissos estabelecidos nos contratos de fornecimento. Mas se qualquer tipo de ação política os puser em causa, simplesmente não os honraremos. [A Rússia] não fornecerá absolutamente nada se isso for contra os nossos interesses, neste caso económicos. Não forneceremos gás, petróleo ou carvão", afirmou Putin.

Por outro lado, nesta altura, os investidores estão também preocupados com o facto de os aumentos contínuos das taxas de juro levem a economia norte-americana a uma recessão prolongada.

PE (DMC/JSD) // CSJ

Lusa/Fim