Pelas 15:04 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones avançava 0,50% para 34.013,22 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq recuava 0,30% para 14.402,10 pontos.

Já o índice alargado S&P 500 fixava-se em 4.310,90 pontos, mais 0,08%.

Na quinta-feira, a bolsa nova-iorquina encerrou em baixa, com o índice Dow Jones a recuar 1,59%.

O Congresso dos EUA evitou na quinta-feira o encerramento dos serviços do Governo federal, horas antes de este ficar sem financiamento, mas este êxito foi eclipsado pela guerra no Partido Democrata, que ameaça a agenda do Presidente Biden.

O Congresso aprovou o aumento daqueles fundos até 03 de dezembro, altura em que vão ter de chegar a outro acordo para evitar o cenário de encerramento dos serviços do governo federal, o designado 'shutdown'.

O Senado, de maioria democrata, tal como a Câmara de Representantes, foi o primeiro a aprovar a iniciativa, com 65 favor conta 35, após o que a câmara baixa do Congresso fez o mesmo, com 254 votos a favor e 175 contra.

A aprovação da lei para financiar o governo foi atrasada devido à disputa entre democratas e republicanos sobre a suspensão do limite à dívida federal e evitar que os EUA entrassem pela primeira vez na história em situação de incumprimento, a partir de 18 de outubro.

PE (RN) // CSJ

Lusa/Fim