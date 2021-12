Pelas 14:46 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,38% para 36.443,42 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq recuava 0,02% para 15.869,81 pontos.

Já o índice alargado S&P 500 fixava-se em 4.794,32 pontos, mais 0,06%.

Na segunda-feira, a bolsa nova-iorquina encerrou em alta, com o índice Dow Jones a subir 0,98% para 36.302,38 pontos.

O Presidente dos EUA assinou na segunda-feira a lei que prevê um aumento no orçamento de Defesa para 2022 e reflete a nova política de Washington de 'esquecer' o Afeganistão e concentrar os esforços na China e na Rússia.

A Lei de Autorização de Defesa Nacional (NDAA, na sigla em inglês) que prevê gastos de 768 mil milhões de dólares (cerca de 680 mil milhões de euros), tinha sido aprovada em 15 de dezembro pelo Senado norte-americano, com 89 votos a favor e 10 contra.

O projeto inclui um aumento de 24 mil milhões de dólares (cerca de 21 mil milhões de euros) a mais do que Biden tinha pedido para o Pentágono e representa um crescimento de 5% em relação ao ano anterior.

A medida inclui 7,1 mil milhões de dólares (cerca de 6,3 mil milhões de euros) para melhorar a capacidade das Forças Armadas dos Estados Unidos no Oceano Pacífico, com o objetivo de fazer frente à ameaça da China e, além disso, destina 300 milhões de dólares (cerca de 265 milhões de euros) para a aliança militar com a Ucrânia contra a Rússia.

