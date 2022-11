Pelas 14.45 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,52% para 32.561,82 pontos e o Nasdaq recuava 0,49% para 10.934,41 pontos.

O índice alargado S&P 500 perdia 0,07% e estava em 3.869,34 pontos.

Na bolsa de Nova Iorque as expectativas estão viradas para a reunião de dois dias da Fed, que termina na quarta-feira, com os investidores a procurarem sinais sobre as intenções do banco central, na conferência de imprensa de Jerome Powell.

Muitos acreditam que o banco central possa aliviar a sua política monetária no início do próximo ano, mas entretanto antecipam da reunião da Fed uma nova subida das taxas de juro de 75 pontos base para 3,75%, o nível mais alto desde dezembro de 2007.

Hoje foram divulgados dados sobre o mercado de emprego, que apontam para um aumento acima do esperado das ofertas de emprego.

Segundo os dados do Departamentos do Trabalho, os empregadores publicaram 10,7 milhões de ofertas de emprego em setembro.

O número supera os 10,2 milhões de agosto e também as expectativas dos analistas que apontavam para que o número caísse para um patamar inferior aos 10 milhões, pela primeira vez desde junho de 2021, ajudando a reduzir a pressão inflacionária.

