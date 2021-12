Pelas 14:46 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 1,09% para 34.392,37 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq progredia 0,38% para 15.313,77 pontos.

Já o índice alargado S&P 500 fixava-se em 4.518,46 pontos, mais 0,17%.

Na quarta-feira, a bolsa nova-iorquina encerrou em queda, com o Dow Jones a ceder 1,34%, após o anúncio do primeiro caso da variante Ómicron do novo coronavírus ter sido confirmado nos Estados Unidos.

Os Estados Unidos vão exigir, a partir de segunda-feira, que os viajantes que chegam por via aérea ao país apresentem um teste negativo à covid-19 realizado nas 24 horas anteriores ao voo, foi hoje divulgado.

A medida vai ser exigida independentemente do nível de vacinação da pessoa ou do país de partida do viajante e foi hoje anunciada pela Casa Branca (Presidência norte-americana), no âmbito de um plano de inverno contra a doença covid-19 que tem mais oito disposições.

Até agora, os Estados Unidos da América (EUA) exigiam testes à covid-19 a viajantes vacinados e não vacinados, mas eram mais rígidos com aqueles que não tinham recebido as inoculações.

Os não vacinados tinham de apresentar um teste negativo feito nas 24 horas anteriores ao voo, enquanto os vacinados podiam apresentar um teste com até 72 horas.

A covid-19 provocou pelo menos 5.223.072 mortes em todo o mundo, entre mais de 262,93 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

