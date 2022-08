Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average avançou 322,55 pontos, para 33.291,78 pontos, enquanto o seletivo S&P 500 avançou 1,41%, para 4.199,12 pontos.

Já o Nasdaq Composite Market, onde estão listadas as principais empresas de tecnologia, cresceu 1,67%, para 12.639,27 pontos.

O simpósio económico de Jackson Hole (Wyoming, EUA), que começou hoje, terá um discurso do presidente do Fed, Jerome Powell, sexta-feira, e de Isabel Schnabel, um dos membros da Comissão Executiva do Banco Central Europeu (BCE), no sábado.

Os responsáveis do banco central norte-americano concordaram no mês passado que precisavam de continuar a aumentar as taxas de juros, apesar de assinalarem maior cautela sobre o ritmo de aumentos no futuro.

Na reunião no final de setembro, espera-se que o Fed suba as taxas de juro, mas existem dúvidas sobre se o aumento será de 0,5 ou 0,75 pontos percentuais.

Por outro lado, os Estados Unidos divulgaram hoje que a sua economia contraiu 0,6% no segundo trimestre, um decréscimo inferior ao apresentado por uma estimativa preliminar.

"Os dados foram muito positivos no geral" nos últimos dias, apontou Nick Reece, da Merk Investments.

Sobre o discurso de Powell, Nick Reece realça que o responsável "não deverá dizer nada de inesperado", o que pode permitir ao mercado "sentir alívio e ganhar impulso".

"Eu não acho que Powell pretenda fazer manchetes" e causar surpresa, acrescentou Art Hogan, da B. Riley Wealth Management.

Todos os setores encerraram hoje no 'verde', com os maiores ganhos a ocorrerem nas matérias-primas (2,26%) e comunicações (2,06%).

Entre as 30 empresas listadas no Dow Jones, destacaram-se os ganhos da Boeing (3,53%), Intel (3,04) e Dow (2,8%), enquanto as únicas empresas que fecharam em baixa foram a Salesforce (-3,39%), que nos seus resultados apresentados na quarta-feira apontou uma previsão dececionante para 2023, e Protect & Gamble (-0,08%).

