Realizado ao abrigo do Acordo de Serviços Aéreos com a Austrália ratificado no ano passado por Timor-Leste, o voo faz parte de uma nova rota regular que começa com três ligações semanais, ampliadas para cinco em junho, entre a Austrália e Díli.

Os voos da Qantas somam-se aos três semanais realizados pela Airnorth, tornando a rota a mais regular a partir de Timor-Leste em vários anos, depois do corte dos voos regulares entre Díli e Bali, devido à pandemia da covid-19.

Para o ministro dos Transportes e Comunicações timorense, José Agustinho da Silva, a abertura da rota comercial permite não só estreitar os laços entre os dois países, mas ampliar as oportunidades de ligações globais para viajantes de Timor-Leste.

"Estamos todos muito felizes em receber a Qantas como a primeira companhia comercial a operar voos regulares de passageiros para Timor-Leste. São voos internacionais que ligam Timor-Leste a uma rede global e que proporcionam oportunidades fantásticas para o aumento do comércio, do turismo e do investimento", frisou, nas cerimónias que assinalaram a chegada do voo.

O embaixador australiano em Díli, Bill Costello, recordou que a Qantas já tinha tido um papel crucial no transporte de material necessário para o combate à covid-19 em Timor-Leste e que agora permite ajudar na recuperação económica do país.

"O Governo australiano está encantado por ter a Qantas como a primeira companhia aérea internacional a operar ao abrigo do Acordo Bilateral de Serviços Aéreos entre a Austrália e Timor-Leste. Estes novos serviços aéreos proporcionam enormes oportunidades para aumentar as ligações económicas, culturais e pessoais entre a Austrália e Timor-Leste, e em toda a nossa região", disse Costello.

Já a presidente executiva da Quantas, Petrea Bradford, disse que "à medida que o turismo internacional recupera, os voos da Qantas facilitarão as ligações diretas entre Darwin e outros destinos populares, incentivando os viajantes a conhecer mais da Austrália".

"Sabemos como as viagens aéreas são vitais para aproximar as pessoas, para não falar do apoio ao movimento de bens vitais. Estamos incrivelmente orgulhosos de poder contribuir para a criação de ligações mais fortes entre Timor-Leste e a Austrália e com a nossa extensa rede internacional, incluindo para a Europa", sublinhou.

Antes da pandemia, e ainda que as ligações aéreas entre Timor-Leste e a Austrália, Indonésia e Singapura fossem regulares, os voos efetuados não eram, na prática, voos comerciais, já que para isso são necessários acordos de aviação.

Em vez disso, as ligações eram garantidas através de operações regulares de voos charter que se foram progressivamente tornando mais caras nos anos antes da pandemia.

A pandemia da covid-19 levou a que o país ficasse durante mais de um ano praticamente sem voos, mesmo de 'charters', com as ligações a serem retomadas de forma gradual desde então, mas com preços elevadíssimos.

Uma viagem de ida entre Díli e Kuala Lumpur custava mais de 700 euros e voos diretos entre Lisboa e a capital timorense rondavam os 1.900 euros, também só de ida.

Os novos voos da Qantas oferecem preços mais reduzidos dos que os praticados até aqui pela Air North, que durante décadas deteve o monopólio nas ligações entre os dois países, chegando a custar menos de 500 euros por um bilhete de ida e volta entre Sydney e Díli.

Nos últimos meses têm-se multiplicado as ofertas de vários operadores sedeados em Timor-Leste, operando charters de várias companhias aéreas da região, com voos diretos para Kuala Lumpur, Bali e Jacarta.

