"Hoje posso anunciar que disponibilizaremos um montante adicional de cerca de 160 milhões de euros para o inverno [na Ucrânia], o que inclui 60 milhões de euros para ajuda a abrigos e aquecedores, por exemplo, bem como cerca de 100 milhões de euros para obras de reparação e energias renováveis", anunciou Ursula von der Leyen, falando em conferência de imprensa na sede da instituição, em Bruxelas.

A líder do executivo comunitário especificou que estes últimos 100 milhões de euros "provêm das receitas dos ativos russos imobilizados na União Europeia", numa alusão às verbas congeladas no espaço comunitário na sequência das sanções europeias ao banco central russo.

Ursula von der Leyen vincou ser "justo que a Rússia pague pela destruição que causou", nomeadamente no setor energético, desde que invadiu o país em fevereiro de 2022, argumentando que o bloco continuará "a transferir parte das receitas dos ativos russos imobilizados para a resiliência energética da Ucrânia".

"Dentro de duas semanas, começa a estação de aquecimento, com as temperaturas a descer, e a União Europeia está pronta para intensificar o seu apoio à Ucrânia. Estamos a preparar-nos juntos para o inverno e, após esta conferência de imprensa, deslocar-me-ei amanhã [sexta-feira] a Kiev para discutir pessoalmente estas questões com o Presidente [ucraniano], Zelensky, no âmbito dos nossos esforços para ajudar a Ucrânia", anunciou ainda.

Globalmente, o apoio europeu ao setor energético da Ucrânia desde fevereiro de 2022 ascende a cerca de dois mil milhões de euros.

