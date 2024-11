"O Presidente, comandante supremo das forças armadas do Cazaquistão, confiou ao ministro [da Defesa] a tarefa de desenvolver a defesa territorial e as forças especiais", disse o gabinete de Tokayev num comunicado citado pela agência francesa AFP.

O Cazaquistão, que partilha cerca de 7.500 quilómetros de fronteira com a Rússia, é aliado próximo de Moscovo e integra uma aliança militar conjunta, a Organização do Tratado de Segurança Coletiva (CSTO, na sigla em inglês).

Mas a invasão da Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 2022 suscitou receios no país da Ásia Central, onde se encontram bases russas, segundo a AFP.

A declaração de Tokayev surge poucos dias antes da visita de Putin, que é esperado na capital do Cazaquistão, Astana, na quarta e na quinta-feira, para uma cimeira da CSTO.

O parlamento cazaque está a debater atualmente um projeto de lei que permite a criação de "formações de autodefesa" constituídas por voluntários que podem ser integrados no exército e realizar missões de combate.

O objetivo é "melhorar a capacidade de defesa do país" e tem por base um modelo que já existe, nomeadamente, na Ucrânia.

Tokayev ordenou na sexta-feira às forças de segurança para protegerem as infraestruturas civis e militares no contexto da "escalada na Ucrânia", na sequência de um ataque russo com mísseis hipersónicos e de ataques ucranianos com mísseis norte-americanos e britânicos.

Astana está a manter uma posição de equilíbrio em relação à guerra na Ucrânia, apoiando a integridade territorial ucraniana e aumentando os laços com o Ocidente, sem condenar abertamente a invasão russa.

A Organização do Tratado de Segurança Coletiva é uma aliança militar criada em 1992, após o colapso da União Soviética e do fim do Pacto de Varsóvia, que era o contraponto à NATO, a aliança de defesa ocidental.

Além da Rússia e do Cazaquistão, integram atualmente a CSTO a Arménia, a Bielorrússia, o Quirguistão, o Tajiquistão e a Sérvia.

Sob a égide da CSTO, a Rússia enviou um contingente militar para restabelecer a ordem no Cazaquistão em 2022, após tumultos no país devido ao aumento do preço dos combustíveis que provocaram mais de 160 mortos.

