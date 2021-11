"O prémio, como aconteceu noutros casos, consagra também uma vida de trabalho dedicada à criação musical, à interpretação e à comunicação com o público", referiu a SPA num comunicado hoje divulgado, no qual anuncia que o Prémio Pedro Osório é atribuído a Vitorino Salomé, "com mais de 40 anos de carreira, pela edição do CD 'Crónicas da Flor da Laranjeira', editado este ano".

Vitorino editou o álbum de estreia, "Semear salsa ao reguinho", em 1975, que inclui a canção que desde cedo marcou a carreira do músico alentejano, "Menina estás à janela", e outras que também definiram o seu percurso, como "Cantiga d'um marginal do século XIX", "Cantiga de uma greve de verão" e "Morra quem não tem amores".

"Os Malteses", "Não há terra que resista - Contraponto", "Romances", "Flor de la mar", "Leitaria Garrett", "Sul", "Negro fado", "Cantigas de encantar", "Eu que me comovo por tudo e por nada", "A canção do bandido", "La Habana 99", "Alentejanas e amorosas", "Utopia", "Tango", "Ninguém nos ganha aos matraquilhos!", "Viva a República, viva!" são alguns dos álbuns de Vitorino, editados desde então.

Na sua carreira destacam-se canções como "Queda do império", "Vou-me embora", "Fado Alexandrino", "O dia em que me queiras", "Laurinda", "Ó rama, ó que linda rama", entre criações próprias, de origem tradicional ou de raiz histórica, como "Carbonárias", "Marcha da patuleia" ou "Maria da Fonte".

A data de entrega do prémio "será oportunamente anunciada".

O Prémio Pedro Osório - instituído como homenagem ao compositor, pianista e maestro - já distinguiu músicos como Pedro Abrunhosa, Sérgio Godinho, Rão Kyao, Jorge Palma, Janita Salomé, José Cid, Júlio Pereira, Fernando Tordo, Luís Represas e Rodrigo Leão.

