Segundo os dados recolhidos pela agência noticiosa francesa às 19:00 TMG (20:00 de Lisboa) até hoje 2.135.410 casos de contaminação foram oficialmente diagnosticados em 193 países e territórios desde o início da epidemia, em dezembro de 2019 na China.

A AFP alerta, contudo, que o número reflete apenas uma fração do total real de portadores do vírus, já que muitos países estão a testar apenas as situações que necessitam de cuidados hospitalares.

Do número total de casos confirmados de infeção, pelo menos 465.700 são hoje considerados curados.

Desde a contagem feita às 19:00 GMT de quarta-feira, 9.490 novas mortes e 101.787 novos casos foram registados em todo o mundo.

Os países com mais mortes nas últimas 24 horas são Estados Unidos (4.505), seguindo-se o Reino Unido (861) e a França (753).

Os Estados Unidos, que registaram sua primeira morte ligada ao coronavírus no final de fevereiro, é o país mais afetados em termos de número de mortes e de casos, com 31.590 óbitos para 648.788 casos, enquanto 53.489 pessoas foram declaradas curadas pelas autoridades norte-americanas.

Os restantes países onde os maiores números de óbitos foram relatados são a Itália, com 22.170 mortes (168.941 casos), a Espanha, com 19.130 mortes (182.816 casos), a França, com 17.920 mortes (165.027 casos) e o Reino Unido, com 13.729 mortes (103.093 casos).

A China (excluindo os territórios de Hong Kong e Macau) contabilizou oficialmente um total de 82.341 casos (46 novos entre quarta-feira e hoje), dos quais 3.342 foram fatais e 77.892 foram curados.

Desde as 19:00 GMT de quarta-feira, Guiné, Eswatini (ex-Suazilandia) e Eritreia anunciaram as primeiras mortes relacionadas ao novo coronavírus, que provoca a doença covid-19.

A Europa totalizava às 19:00 GMT de hoje, 92.941 mortes, para 1.082.930 casos, os Estados Unidos e o Canadá 32.803 mortes (678.698 casos), a Ásia 5.391 mortes (153.340 casos) e o Médio Oriente 5.260 mortes (113.977 casos), a América Latina e Caribe 3.702 óbitos (80.706 casos), África 951 óbitos (18.033 casos) e a Oceânia 79 óbitos (7.730 casos).

Esta avaliação foi realizada usando dados coletados pelos escritórios da AFP das autoridades nacionais competentes e informações da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Em Portugal, morreram 629 pessoas das 18.841 registadas como infetadas, sendo o 16.º país do mundo em número de óbitos e também o 16.º em número de infetados.

