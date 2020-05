As duas zonas norte e sul pintadas a laranja vivo destacam-se no mapa do país atualizado pela Rede de Sistemas de Alerta Antecipado de Fome (rede Fews, na sigla inglesa), que agrega organizações norte-americanas e serve como ferramenta de auxílio à ação humanitária.

Laranja vivo é a cor do nível três de alerta (nível de stress), numa escala de que vai do nível um (risco mínimo) até ao nível cinco (fome severa).