Ventura pede a PR que impeça saída de gabinetes da Interpol e Europol da alçada da PJ

O líder do Chega apelou hoje ao Presidente da República para que "por amor de deus não deixe passar" a proposta do Governo de retirada do Gabinete Nacional Interpol e da Unidade Nacional Europol da alçada da Polícia Judiciária.