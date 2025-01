"A única coisa que eu sugeri, e sou conselheiro de Estado, é para isso que me pagam, é para isso que eu fui eleito, é tornar o Conselho de Estado um órgão útil e não um órgão em que estejam ali um conjunto de pessoas com mais de não sei quantos anos a dizer o que lhes passa pela cabeça que não interessa a ninguém e a não acrescentar nada à vida do país", afirmou.

Em declarações aos jornalistas na freguesia de Marvila, em Lisboa, André Ventura disse querer tornar o Conselho de Estado num "órgão que interessa à vida do país".

"É uma ajuda que eu estou a dar ao Presidente da República, é dizer 'vamos dizer alguma coisa às pessoas, vamos fazer um Conselho de Estado que trate sobre a insegurança que eles estão a viver no dia a dia e vamos no fim dar uma mensagem do que é que podemos fazer ou o que é que sugerimos'", defendeu.

Na altura, o presidente do Chega foi questionado também sobre a polémica em torno da secretaria-geral do Governo e a tutela ter sido delegada no ministro da Presidência, António Leitão Amaro.

André Ventura considerou que o Governo sai deste processo "com uma imagem muito fragilizada" e disse esperar que o "Ministério Público não deixe de investigar este caso".

O líder do Chega considerou que Hélder Rosalino - escolhido para secretário-geral mas que se mostrou indisponível após as críticas de vários partidos - iria "receber um salário que evidentemente era pornográfico e imoral", de quase 16 mil euros.

Ventura indicou também que o partido vai propor no parlamento que "ninguém no Estado possa ganhar mais do que o Presidente da República", aplicando-se a "todos os órgãos do Estado".

FM // JPS

Lusa/Fim