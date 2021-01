"No seguimento das notícias do teste positivo de Marcelo Rebelo de Sousa e após o contacto mantido com este, decidi ficar em isolamento profilático e entrar em contacto imediato com as autoridades de saúde para a realização do teste covid-19, cancelando todas as iniciativas até ter resultado do teste ou indicação contrária da Direção-Geral da Saúde", afirmou.

O Presidente da República, que já estava com precauções extra devido a um contacto recente com um assessor infetado, recebeu no Palácio de Belém uma comitiva do PSD, que incluiu o autarca de Ovar Salvador Malheiro, igualmente infetado.

Rebelo de Sousa teve um teste positivo de diagnóstico ao novo coronavírus, mas está assintomático, tendo cancelado toda a sua agenda para os próximos dias.

O chefe de Estado comunicou o sucedido "ao presidente da Assembleia da República, ao primeiro-ministro e à ministra da Saúde e, encontrando-se a trabalhar em Belém, aí ficou e ficará em isolamento profilático na zona residencial, aguardando o inquérito epidemiológico", lê-se em nota da Presidência da República.

Na terça-feira, o presidente e deputado único do partido da extrema-direita parlamentar tinha prevista uma marcha em Évora, pelas 15:00, entre a praça do Giraldo e o Templo Romano (denominado de Diana) e um discurso neste último local, seguindo-se, às 22:00, o debate televisivo com todos os concorrentes ao Palácio de Belém.

HPG // JPS

Lusa/Fim