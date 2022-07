Vento e falta de acessos dificulta combate às chamas em Sever do Vouga

O incêndio que deflagrou às 12:18 numa zona de povoamento florestal em Sever do Vouga, no distrito de Aveiro, continua ativo, com mais de 300 operacionais no combate às chamas, adiantou à agência Lusa fonte da Proteção Civil.