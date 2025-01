A Europa voltou a ser o principal destino do grupo, tendo acolhido 1.599.051 unidades das vendidas em 2024, registando ainda uma subida homóloga de 3,5%.

Os resultados colocam o grupo Renault entre os três que mais venderam para o espaço europeu no ano passado, destacando-se o desempenho do Dacia Sandero -- que voltou a ser o carro mais vendido na Europa-, com 309.392 unidades e mais 14,5% que um ano antes.

Fora da Europa, o Grupo Renault destacou as subidas no Brasil (10,3%) e na Coreia do Sul (80,6%).

Em termos de motorização, o grupo destacou a aposta na eletrificação e que mais de um terço dos veículos comercializados já é eletrificado, 9,0% dos quais apenas a bateria e 25,5% híbridos.

Sob a insígnia da Alpine, o grupo vendeu 4.589 automóveis, mais 5,9% que no ano anterior.

Em Portugal, em 2024, matricularam-se 36.164 novos automóveis das marcas do Grupo Renault, colocando o país como o 15.º maior mercado do grupo e representando uma quota de mercado 14,9%.

No ano em análise, a Dacia cresceu 10,7% em Portugal, atingindo uma quota de mercado de 7,7%.

JO // JNM

Lusa/Fim