O levantamento, divulgado pelo Sindicato Nacional dos Editores de Livros (SNEL), indica que a diminuição na comercialização de livros foi ligeiramente superior à registada pelo Brasil em 2019, quando o mercado editorial caiu 6,21%.

Os números no vermelho refletem o impacto causado pelo novo coronavírus no setor, que obrigou ao encerramento temporário de lojas físicas no país, mas reativou o mercado virtual, evitando um retrocesso maior.

De acordo com o estudo, as livrarias exclusivamente virtuais tiveram um aumento de 84% na participação das receitas das editoras, com uma faturação de 923,4 milhões de reais (cerca de 142 milhões de euros, no câmbio atual) em 2020.

O mesmo não aconteceu com as livrarias físicas, que no ano passado viram a sua participação reduzida em 32% face às vendas de 2019.

Entre os subsetores, o de obras gerais foi o único que registou aumento nominal nas receitas por vendas ao mercado, devido ao fortalecimento da leitura como opção de entretenimento durante a pandemia.

Este subsetor encerrou 2020 com uma faturação de 1,3 mil milhões de reais (cerca de 200 milhões de euros), num crescimento de 3,8% em relação a 2019.

Os livros sobre temas religiosos foram os mais afetados no ano passado, com queda de 14,2% frente a 2019, seguidos dos textos didáticos (-10,9%) e dos textos científicos, técnicos e profissionais (-6,7%).

Em 2020, as editoras brasileiras produziram um total de 46 mil títulos, dos quais 24% foram lançamentos e os 76% restantes foram reimpressões.

De acordo com o estudo, realizado pela Nielsen Book, sob coordenação da Câmara Brasileira do Livro (CBL) e do SNEL, o número de lançamentos no ano passado caiu 17,4% em relação a 2019.

O Brasil, um dos países mais afetados pela pandemia em todo o mundo, totaliza cerca de 450 mil mortes e 16,1 milhões de casos.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.475.079 mortos no mundo, resultantes de mais de 167,1 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

