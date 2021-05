Segundo a AFP, em causa estará o comportamento assinalado como suspeito durante o evento em Roterdão, na Holanda.

"O grupo rejeitou veementemente as alegações de uso de drogas e o cantor em questão será submetido a testes voluntariamente", adiantam os organizadores da Eurovisão na referida nota.

A Itália, com a canção "Zitti e buoni", interpretada pelos Måneskin, venceu a 65.ª edição do Festival Eurovisão da Canção, tendo Portugal alcançado o 12.º lugar.

Num ano em que o Reino Unido foi o único país que terminou com zero pontos, Portugal, representado pelos The Black Mamba, com o tema "Love is on my side", conquistou 153 pontos.

EYC (TDI) // ACG

Lusa/Fim