"Eu, Venâncio Mondlane, candidato vencedor das eleições presidenciais de 2024, aceito sem reservas esse diálogo, aceito essa mesa de diálogo (...). Mas esse dialogo, como qualquer diálogo, como qualquer negociação, como qualquer tipo de encontro institucional, deve ter uma agenda", anunciou o candidato presidencial, numa transmissão através da sua conta oficial na rede social Facebook.

Para "não ir ao encontro no vazio, sem nenhuma agenda", avançou que vai submeter nas primeiras horas de sexta-feira, no gabinete da Presidência da República, um ofício com uma proposta "sustentada" pelos contributos dos moçambicanos sobre os passos a seguir no processo de contestação aos resultados anunciados das eleições gerais de 09 de outubro, resumidos em cerca de 20 pontos que irá apresentar publicamente e que "representam os anseios do povo moçambicano".

"Quarenta mil pessoas escreveram [e-mail] para mim e está tudo resumido na carta que vai dar entrada na Presidência da República", disse Venâncio Mondlane.

PVJ // JMC

Lusa/Fim