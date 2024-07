Um porta-voz do aeroporto confirmou que todas as partidas e aterragens tiveram de ser canceladas até às dez horas locais (9:00 em Lisboa). "A única informação de que dispomos neste momento é de temos uma falha técnica", apontou.

De acordo com o portal de informação local RBB, terá havido uma falha no servidor e vários sistemas de emergência terão sido acionados. O jornal Tagesspiegel avançou que o sistema informático da torre de controlo do aeroporto terá sido afetado.

Em Hamburgo, e segundo o jornal Welt, as chegadas e partidas de quatro companhias aéreas foram interrompidas, a Eurowings, a Ryanair, a Vueling e a Turkish Airlines. Inicialmente, as companhias aéreas emitiam os bilhetes manualmente.

O jornal Bild acrescenta que as perturbações nos sistemas informáticos a nível internacional também estão a causar problemas no aeroporto de Nuremberga. Por agora não se registaram atrasos graves, mas é previsível que os horários sejam alterados durante todo o dia.

Também por uma falha técnica grave, o Hospital Universitário de Schleswig-Holstein cancelou hoje todas as cirurgias planeadas nas suas instalações em Kiel e Lübeck. A informação foi disponibilizada no site oficial do hospital.

Uma falha global no sistema da Microsoft está a causar problemas em inúmeras empresas, incluindo companhias aéreas, financeiras, de media e outras indústrias em vários pontos do mundo.

