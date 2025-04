A REN -- Redes Energéticas Nacionais avançou que a produção de eletricidade nas centrais hídrica de Castelo de Bode (localizada no concelho de Abrantes, distrito de Santarém) e termoelétrica da Tapada do Outeiro (Gondomar, distrito do Porto) foi recuperada, estando em curso um processo "muito gradual" de retoma dos consumos.

No distrito de Santarém, a energia está a ser retomada de forma parcial e progressiva em alguns concelhos do Médio Tejo, indicou fonte do Sub-comando da Proteção Civil.

Segundo a mesma fonte, Abrantes foi o primeiro município desta área a ver restabelecida a energia elétrica, cerca das 16:00, e o fornecimento estendeu-se depois a algumas zonas dos concelhos do Entroncamento, Mação, Sardoal, Tomar e Torres Novas.

O presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão, indicou à Lusa, pouco depois das 17:00, que quatro freguesias tinham já áreas com eletricidade.

Em Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto, a Lusa constatou que no centro, na freguesia de Mafamude e em algumas áreas próximas à Avenida da República, há eletricidade em casas e lojas.

MYF/JE/ROC // FPA

Lusa/fim