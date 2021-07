O boletim epidemiológico semanal, divulgado hoje, refere que estas medidas são particularmente importantes dado o risco acrescido da transmissão comunitária da variante Delta, com quatro casos, de pessoas em quarentena ou isolamento, já detetados.

"É essencial que os adultos de Timor-Leste sejam vacinados com duas doses de vacina para prevenir um surto maior, especialmente com a ameaça da variante Delta da covid-19. Se a variante Delta do covid-19 for introduzida na comunidade em Timor-Leste, é provável que conduza a um segundo pico, com um grande número de novos casos", refere o documento.

"As pessoas que estão totalmente vacinadas, com duas doses de vacina, terão uma boa proteção contra sintomas graves e morte por parte da covid-19, pelo que com a vacinação é possível reduzir o impacto de um futuro surto da variante Delta da covvd-19", explica.

A análise é feita num relatório preparado pelo Pilar 3 do Ministério da Saúde, em conjunto com a Força-Tarefa para Prevenção e Mitigação da covid-19 da Sala de Situação do Centro Integrado de Gestão de Crise (CIGC).

O Instituto Nacional de Saúde timorense, a Organização Mundial de Saúde (OMS), as Equipas de Apoio Médico Australiano (AusMAT) e a Menzies School of Health Research, instituição que apoia o Laboratório Nacional timorense em Díli nos testes à covid-19, também participam no estudo.

"Nenhum caso adquirido pela comunidade da variante Delta da covid-19 foi ainda identificado em Timor-Leste. A transmissão da variante Delta foi reportada em Nusa Tengarra Timur. Existe um risco contínuo de introdução da variante Delta na comunidade em Timor-Leste. O rastreio e os testes continuarão", explica.

Além do processo de vacinação, o boletim recomenda que se mantenham as medidas de saúde pública "para reduzir o contacto entre as pessoas são importantes para reduzir o risco de transmissão", inclusive reduzir largas concentrações de pessoas.

Cercas sanitárias "ajudam a reduzir o risco de transmissão" de zonas com elevada incidência para outras, pelo que "podem ser necessárias respostas adicionais em saúde pública em Ermera e Viqueque, para fazer face ao aumento da incidência da covid-19 nestes municípios".

Em termos de dados, o boletim mostra que "a taxa de incidência nacional diminuiu, em grande parte devido à diminuição da incidência em Díli, onde as taxas de vacinação são elevadas", com "aumentos na incidência em Ermera e Viqueque".

Assim, a incidência a nível nacional é agora de 2,4 casos por 100 mil habitantes, comparativamente aos 3,3 casos por 100 mil habitantes na semana anterior.

Na última semana, 4,7% dos testes de (170 em 3.655) no Laboratório Nacional foram positivos (contra 5,3% na semana anterior), sendo que em Baucau, 4,5% dos testes (24/528) foram positivos na última semana (contra 8,2% na semana anterior).

Em Ermera, 20% dos testes (26/130) foram positivos e em Viqueque 16% dos testes (29/179) foram positivos na última semana.

Os dados mais recentes divulgados hoje pelo Centro Integrado de Gestão de Crise (CIGC) mostram que nas últimas 24 horas se registaram um total de apenas seis casos em todo o país, com 45 recuperados e o número de casos ativos a baixar para 656.

Globalmente foram realizados nas últimas 24 horas um total de 365 testes.

Atualmente há casos ativos em todos os municípios e na Região Administrativa Especial de Oecusse-Ambeno (RAEOA), com exceção para Manatuto e Manufahi, sendo Ermera (com 96 casos) a região com maior número de infeções ativas depois de Díli (337).

Desde o início da pandemia Timor-Leste registou um total de 10.354 casos e 26 mortes.

Às 10:00 de hoje, já tinham recebido a primeira dose da vacina em todo o país um total de 267.673 pessoas (35,4% da população com mais de 18 anos) e 80.677 pessoas (10,6%) têm já a vacinação completa.

Em Díli estão com a primeira dose 129.228 pessoas (60,4%) e com as duas doses 67.573 (31,6%).

ASP // SB

Lusa/Fim