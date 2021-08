Em conferência de imprensa, a médica, antiga ministra da Saúde Pública guineense, revelou que a partir de hoje Bissau passará a contar com 16 postos de vacinação.

Até aqui apenas era possível receber as vacinas contra a covid-19 em cinco postos de vacinação na capital guineense, mas a partir de hoje os 11 centros de saúde existentes na cidade também passarão a imunizar pessoas, precisou Robalo.

Conforme um calendário anunciado pela médica, até final de agosto a campanha atingirá as oito regiões do interior do país.

"Até ao dia 30 de agosto o processo de vacinação contra a covid-19 chegará em todas as regiões do país", notou a alta comissária, precisando que já na quarta-feira a imunização arranca no arquipélago dos Bijagós.

A responsável pelo Alto Comissariado contra a Covid-19 informou que cerca de cinco mil pessoas foram vacinadas "só na semana passada", um número que considerou "importante".

Questionada pela Lusa sobre que variante do vírus está em circulação na Guiné-Bissau, Magda Robalo respondeu tratar-se da "variante britânica também conhecida por variante da África do Sul".

Robalo precisou que o país aguarda por resultados clínicos para determinar se existe, ou não, a variante Delta na Guiné-Bissau.

"Nós continuamos à espera dos trabalhos do laboratório ou das amostras mais recentes que foram colhidas no nosso país para termos informações sobre a eventualidade de circulação da variante Delta", disse.

Magda Robalo vai reunir-se ainda hoje com outros especialistas para propor ao Governo novas restrições no âmbito do estado de calamidade pública em vigor e que termina em 28 de agosto.

A Guiné-Bissau regista 5.518 casos de infeção e 103 óbitos relacionados com o novo coronavírus.

A covid-19 provocou pelo menos 4.430.846 mortes em todo o mundo, entre mais de 211,7 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.

MB // LFS

Lusa/Fim