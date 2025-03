Promovido pelo Movimento de Utentes dos Serviços Públicos (MUSP) em Vila Franca de Xira, pelas comissões de utentes de saúde de várias freguesias do concelho e pela Associação de Utentes de Saúde de Vila Franca de Xira, o protesto pretende denunciar "o abrupto agravamento das condições de acesso aos serviços de saúde verificado nos últimos dias".

A concentração está agendada para sábado, às 10:00, no Largo da Estação de Vila Franca de Xira.

Desde o passado dia 15, as urgências pediátricas do Hospital de Vila Franca de Xira (Unidade Local de Saúde Estuário do Tejo), que servem também os municípios vizinhos de Alenquer, Arruda dos Vinhos, Azambuja e Benavente (distrito de Santarém), estão encerradas à noite (funcionando apenas das 09:00 às 20:00) e ao fim de semana.

Essa decisão -- comunicada no final de fevereiro aos presidentes de câmara dos cinco municípios servidos pelo Hospital de Vila Franca de Xira -- provocou o descontentamento de autarcas e utentes, que realizaram uma manifestação junto à unidade hospitalar no passado sábado, com o objetivo de "tentar reverter a decisão de fechar as urgências".

"O acesso rápido e eficaz a cuidados médicos de emergência para as nossas crianças é um direito fundamental e um pilar essencial de qualquer sistema de saúde que preze pela proteção dos mais vulneráveis. O encerramento desta unidade compromete gravemente a segurança e o bem-estar das famílias da região, obrigando a deslocações longas para outros hospitais já sobrecarregados, colocando em risco a vida e a saúde das crianças", sublinhou, na altura, um dos promotores.

O encerramento das urgências pediátricas causou indignação ao presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira (PS), que incentivou os utentes ao protesto.

Não será apenas em Vila Franca de Xira que as urgências de pediatria estarão encerradas neste fim de semana, o mesmo acontecerá às do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures.

Já a urgência pediátrica do Hospital Amadora-Sintra vai estar referenciada entre as 00:00 e as 08:00 e entre as 20:00 e as 24:00, recebendo apenas casos de urgência internos ou referenciados pelo Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) ou pela linha SNS 24.

Segundo as escalas dos Serviços de Urgências do SNS, estarão igualmente fechadas as urgências de Obstetrícia e Ginecologia do Hospital Garcia de Orta, em Almada, do Hospital de Vila Franca de Xira, do Hospital de Santo André, em Leiria, e do Hospital Distrital de Santarém, sendo que esta última reabrirá no domingo.

No total, no sábado, estarão abertas 130 urgências, 32 no âmbito do projeto-piloto que obriga as utentes a ligarem para a Linha SNS 24 antes de se dirigirem ao hospital, duas vão estar referenciadas e seis estarão fechadas.

No domingo, as escalas preveem a abertura de 129 urgências, 32 no âmbito do projeto-piloto, duas vão estar referenciadas e cinco fechadas.

O projeto-piloto de reorganização do SNS envolve os serviços de urgência pediátrica da região de Lisboa e Vale do Tejo, de Leiria e da Área Metropolitana do Porto, assim como várias outras ULS (Unidades Locais de Saúde) que decidiram aderir à iniciativa, num total de cerca de 20 hospitais do país.

No portal do SNS é feito um apelo aos utentes para que contactem a linha SNS 24 (800 24 24 24) antes de se dirigirem às urgências.

